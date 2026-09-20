Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-2500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%15 300 руб. 20 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543382
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х47х14
Вес, кг.
8.98
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-2500
Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar сочетает привлекательный стиль, функциональность и технологичность. Он характеризуется двумя нагревательными элементами и передней панелью на основе ударопрочного стекла. Благодаря микатермическому элементу формируется эффект солнечного тепла. А элемент X-образной формы с технологией HEDGEHOG быстро прогревает воздух внутри помещения. Данная модель оснащена тремя уровнями мощности, которые легко управляются при помощи сенсорных кнопок. В наборе поставляются устойчивые ножки-опоры с колесиками для простого перемещения
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Курьерская доставка в Москве
Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar сочетает привлекательный стиль, функциональность и технологичность. Он характеризуется двумя нагревательными элементами и передней панелью на основе ударопрочного стекла. Благодаря микатермическому элементу формируется эффект солнечного тепла. А элемент X-образной формы с технологией HEDGEHOG быстро прогревает воздух внутри помещения. Данная модель оснащена тремя уровнями мощности, которые легко управляются при помощи сенсорных кнопок. В наборе поставляются устойчивые ножки-опоры с колесиками для простого перемещения
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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