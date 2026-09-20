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Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03)

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Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 1
Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 2
Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 3
Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 4
Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304x1296
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 1
  • Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 2
  • Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 3
  • Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 4
  • Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542411
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304x1296
Тип корпуса
шарообразная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
130

Описание товара Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03)

Благодаря мощному нейронному процессору G3 распознает лица и жесты. Например, Вы покажете в объектив «OK» и запустится автоматизация. Включится кондиционер или свет. Также, распознав лицо, устройство может включить уникальную автоматизацию именно для Вас. В камеру встроен ИК-порт как и в Hub M2. Вы сможете сделать умными все устройства, которые управляются с ИК-пульта управления. Например, кондиционеры, аудиосистемы, телевизоры и др. Более того, все ИК-автоматизации локальны и будут работать даже без подключения к Интернету.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304x1296
Тип корпуса
шарообразная
Микрофон
да
Описание
Благодаря мощному нейронному процессору G3 распознает лица и жесты. Например, Вы покажете в объектив «OK» и запустится автоматизация. Включится кондиционер или свет. Также, распознав лицо, устройство может включить уникальную автоматизацию именно для Вас. В камеру встроен ИК-порт как и в Hub M2. Вы сможете сделать умными все устройства, которые управляются с ИК-пульта управления. Например, кондиционеры, аудиосистемы, телевизоры и др. Более того, все ИК-автоматизации локальны и будут работать даже без подключения к Интернету.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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