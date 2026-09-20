Видеокамера IP HikVision 4MP CUBE DS-2CD2443G2-I 2.8MM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HikVision 4MP CUBE DS-2CD2443G2-I 2.8MM
IP-камера Hikvision Hikvision DS-2CD2443G2-I 2.8 компактная и удобная 4-мегапиксельная IP-камера идеально подойдет для помещения. Выполнена Hikvision Hikvision DS-2CD2443G2-I 2.8 из высококачественного белого пластика и имеет презентабельный внешний вид. Благодаря ИК-подсветке дальностью до 10 метров и углу обзора в 104.3° даже одной такой камеры хватит, чтобы обеспечить круглосуточный широкий обзор территории с высококачественной степенью детализации объектов. Ведь благодаря поддержке разрешения до 2688x1520 пикселей с частотой видеоряда в 25 кадров/с и диафрагменному значению f/2.0 создаваемый данной IP-камерой видеоряд будет детализирован и безупречен даже в ночное время. Для большего удобства коммуникации данная IP-камера имеет встроенный динамик и микрофон, чтобы вы могли не только видеть, но также и слышать, что происходит в наблюдаемом помещении, а при необходимости также и давать указания находящимся в зоне видимости лицам. Поддержка системы питания PoE позволит еще больше оптимизировать процесс установки камеры в местах, где нет электропитания, а система обнаружения движения сделает съемку точечной и эффективной.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
-
В наличииЦена 8 730 руб.2183 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
Отзывы о товаре Видеокамера IP HikVision 4MP CUBE DS-2CD2443G2-I 2.8MM