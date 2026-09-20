Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2723G2-IZS 2.8-12мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507564
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
875
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2723G2-IZS 2.8-12мм
IP-камера DS-2CD2723G2-IZS является 2 Мп купольной IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
IP-камера DS-2CD2723G2-IZS является 2 Мп купольной IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2723G2-IZS 2.8-12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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