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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498353
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
740

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм

IP-камера DS-2CD2043G2-IU является 4 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек»/«ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек»/«ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
IP-камера DS-2CD2043G2-IU является 4 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек»/«ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек»/«ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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