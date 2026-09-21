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Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01)

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Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698011
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
283

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01)

IP-камера Aqara Camera Hub G2H Pro в компактном белом корпусе подходит для незаметной установки в помещении. CMOS-матрица 2 Мп гарантирует получение четкого ч/б или цветного изображения в разрешении 1920x1080 dpi. Благодаря ИК-подсветке система видеонаблюдения эффективно работает в ночное время. Камера с углом обзора 146° захватывает в кадр большую часть комнаты и активирует запись при малейшем движении.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
IP-камера Aqara Camera Hub G2H Pro в компактном белом корпусе подходит для незаметной установки в помещении. CMOS-матрица 2 Мп гарантирует получение четкого ч/б или цветного изображения в разрешении 1920x1080 dpi. Благодаря ИК-подсветке система видеонаблюдения эффективно работает в ночное время. Камера с углом обзора 146° захватывает в кадр большую часть комнаты и активирует запись при малейшем движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Aqara Camera Hub G2H Pro Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый (CH-C01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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