Top.Mail.Ru
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 8
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 9
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 10
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 11
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 12
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 8
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 9
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 10
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 11
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 12
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731832
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm)

Видеокамера HIKVISION - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетает в себе передовые технологии и прочный дизайн. Оснащенная мощной матрицей на 4 мегапикселя, камера обеспечивает высокое разрешение съемки 2688x1520 пикселей. Благодаря аппаратному WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с задачей видеонаблюдения в условиях сложного освещения. Камера имеет цилиндрический корпус белого цвета и степень защиты IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли, позволяя использовать в любых погодных условиях. Вес устройства составляет всего 0,49 кг, что облегчает установку и монтаж. ИК-подсветка существенно расширяет возможности камеры в условиях недостаточного освещения, обеспечивая качественное изображение в ночное время. Функция "день/ночь" автоматически адаптирует настройки камеры в зависимости от освещения, что позволяет получать четкие кадры в любое время суток. Для удобства хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. Это позволяет сохранять записанное видео непосредственно на камере без необходимости подключения к внешним носителям или сетям. Однако, обращаем внимание, что данная модель не поддерживает Wi-Fi, что стоит учитывать при планировании установки. Бренд HikVision славится своей надежностью и долговечностью продукции, поэтому эта камера станет отличным выбором для уличного видеонаблюдения, обеспечивая безопасность вашего имущества и комфорт использования.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетает в себе передовые технологии и прочный дизайн. Оснащенная мощной матрицей на 4 мегапикселя, камера обеспечивает высокое разрешение съемки 2688x1520 пикселей. Благодаря аппаратному WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с задачей видеонаблюдения в условиях сложного освещения. Камера имеет цилиндрический корпус белого цвета и степень защиты IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли, позволяя использовать в любых погодных условиях. Вес устройства составляет всего 0,49 кг, что облегчает установку и монтаж. ИК-подсветка существенно расширяет возможности камеры в условиях недостаточного освещения, обеспечивая качественное изображение в ночное время. Функция "день/ночь" автоматически адаптирует настройки камеры в зависимости от освещения, что позволяет получать четкие кадры в любое время суток. Для удобства хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. Это позволяет сохранять записанное видео непосредственно на камере без необходимости подключения к внешним носителям или сетям. Однако, обращаем внимание, что данная модель не поддерживает Wi-Fi, что стоит учитывать при планировании установки. Бренд HikVision славится своей надежностью и долговечностью продукции, поэтому эта камера станет отличным выбором для уличного видеонаблюдения, обеспечивая безопасность вашего имущества и комфорт использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...