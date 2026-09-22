Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Видеокамера Trassir — надёжный страж для любых условий. Купольный корпус с высокой степенью защиты IP66 не боится ни пыли, ни проливного дождя, а рабочий диапазон температур от -40 до +60°C позволяет уверенно работать как в суровые морозы, так и в летний зной. Белый дизайн отлично впишется в современный экстерьер. Камера фиксирует чёткую картинку с разрешением 4 МП (2560x1440 пикселей) — вам не ускользнёт ни одна деталь. Благодаря ИК подсветке и функции день/ночь видеонаблюдение не прерывается даже полной тьмой. Цифровой WDR обеспечивает баланс яркости в сложных условиях освещения: никакие тени и блики не станут помехой. Удобное подключение по PoE упрощает монтаж — питание и передача данных идут по одному кабелю. RJ-45 — для стабильной передачи видеосигнала. Trassir подходит для улицы и не знает компромиссов в требовательной работе.
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