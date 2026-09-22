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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727896
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
430

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Видеокамера Trassir — надёжный страж для любых условий. Купольный корпус с высокой степенью защиты IP66 не боится ни пыли, ни проливного дождя, а рабочий диапазон температур от -40 до +60°C позволяет уверенно работать как в суровые морозы, так и в летний зной. Белый дизайн отлично впишется в современный экстерьер. Камера фиксирует чёткую картинку с разрешением 4 МП (2560x1440 пикселей) — вам не ускользнёт ни одна деталь. Благодаря ИК подсветке и функции день/ночь видеонаблюдение не прерывается даже полной тьмой. Цифровой WDR обеспечивает баланс яркости в сложных условиях освещения: никакие тени и блики не станут помехой. Удобное подключение по PoE упрощает монтаж — питание и передача данных идут по одному кабелю. RJ-45 — для стабильной передачи видеосигнала. Trassir подходит для улицы и не знает компромиссов в требовательной работе.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Trassir — надёжный страж для любых условий. Купольный корпус с высокой степенью защиты IP66 не боится ни пыли, ни проливного дождя, а рабочий диапазон температур от -40 до +60°C позволяет уверенно работать как в суровые морозы, так и в летний зной. Белый дизайн отлично впишется в современный экстерьер. Камера фиксирует чёткую картинку с разрешением 4 МП (2560x1440 пикселей) — вам не ускользнёт ни одна деталь. Благодаря ИК подсветке и функции день/ночь видеонаблюдение не прерывается даже полной тьмой. Цифровой WDR обеспечивает баланс яркости в сложных условиях освещения: никакие тени и блики не станут помехой. Удобное подключение по PoE упрощает монтаж — питание и передача данных идут по одному кабелю. RJ-45 — для стабильной передачи видеосигнала. Trassir подходит для улицы и не знает компромиссов в требовательной работе.
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