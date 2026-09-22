Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727895
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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый
Внутренняя 4 Мп (2560?1440) IP-камера TRASSIR TR-D4S1 v3 3.6 подходит для ночного видеонаблюдения — оснащена ИК-подсветкой дальностью действия 20 м. Поддерживает детекцию людей, движения, пересечения виртуальной линии, вторжения в область, протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, ONVIF.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Внутренняя 4 Мп (2560?1440) IP-камера TRASSIR TR-D4S1 v3 3.6 подходит для ночного видеонаблюдения — оснащена ИК-подсветкой дальностью действия 20 м. Поддерживает детекцию людей, движения, пересечения виртуальной линии, вторжения в область, протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, ONVIF.
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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