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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727895
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый

Внутренняя 4 Мп (2560?1440) IP-камера TRASSIR TR-D4S1 v3 3.6 подходит для ночного видеонаблюдения — оснащена ИК-подсветкой дальностью действия 20 м. Поддерживает детекцию людей, движения, пересечения виртуальной линии, вторжения в область, протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, ONVIF.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S1 3.6-3.6мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренняя 4 Мп (2560?1440) IP-камера TRASSIR TR-D4S1 v3 3.6 подходит для ночного видеонаблюдения — оснащена ИК-подсветкой дальностью действия 20 м. Поддерживает детекцию людей, движения, пересечения виртуальной линии, вторжения в область, протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, ONVIF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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