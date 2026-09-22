Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый
Видеокамера Trassir — это надежное и передовое устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и бесперебойную работу в любых погодных условиях. Камера обладает степенью защиты IP67, что означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость, позволяя использовать ее в самых суровых климатических условиях. Белый корпус цилиндрической формы не только элегантно смотрится, но и прочен, обеспечивая долгий срок службы устройства. Благодаря 4-мегапиксельной матрице камера Trassir способна передавать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкие и детализированные изображения. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) позволяет уравновешивать яркость в кадре, что особенно полезно при сложных условиях освещения. Инфракрасная подсветка с эффективностью до 30 метров обеспечивает качественное ночное видение, позволяя получать ясную картинку даже в полной темноте. Функция день/ночь автоматически переключает режимы для оптимального качества изображения в разное время суток. Удобство установки и подключения обеспечивается наличием порта RJ-45 и поддержкой технологии PoE (Power over Ethernet), что позволяет подключать и питать устройство с помощью одного кабеля. Это упрощает процесс монтажа и снижает затраты на прокладку коммуникаций. Видеокамера Trassir — отличный выбор для надежной охраны территории, отвечающий высоким стандартам качества и функциональности.
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