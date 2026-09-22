Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727894
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
530

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый

Видеокамера Trassir — это надежное и передовое устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и бесперебойную работу в любых погодных условиях. Камера обладает степенью защиты IP67, что означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость, позволяя использовать ее в самых суровых климатических условиях. Белый корпус цилиндрической формы не только элегантно смотрится, но и прочен, обеспечивая долгий срок службы устройства. Благодаря 4-мегапиксельной матрице камера Trassir способна передавать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкие и детализированные изображения. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) позволяет уравновешивать яркость в кадре, что особенно полезно при сложных условиях освещения. Инфракрасная подсветка с эффективностью до 30 метров обеспечивает качественное ночное видение, позволяя получать ясную картинку даже в полной темноте. Функция день/ночь автоматически переключает режимы для оптимального качества изображения в разное время суток. Удобство установки и подключения обеспечивается наличием порта RJ-45 и поддержкой технологии PoE (Power over Ethernet), что позволяет подключать и питать устройство с помощью одного кабеля. Это упрощает процесс монтажа и снижает затраты на прокладку коммуникаций. Видеокамера Trassir — отличный выбор для надежной охраны территории, отвечающий высоким стандартам качества и функциональности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Trassir — это надежное и передовое устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и бесперебойную работу в любых погодных условиях. Камера обладает степенью защиты IP67, что означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость, позволяя использовать ее в самых суровых климатических условиях. Белый корпус цилиндрической формы не только элегантно смотрится, но и прочен, обеспечивая долгий срок службы устройства. Благодаря 4-мегапиксельной матрице камера Trassir способна передавать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкие и детализированные изображения. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) позволяет уравновешивать яркость в кадре, что особенно полезно при сложных условиях освещения. Инфракрасная подсветка с эффективностью до 30 метров обеспечивает качественное ночное видение, позволяя получать ясную картинку даже в полной темноте. Функция день/ночь автоматически переключает режимы для оптимального качества изображения в разное время суток. Удобство установки и подключения обеспечивается наличием порта RJ-45 и поддержкой технологии PoE (Power over Ethernet), что позволяет подключать и питать устройство с помощью одного кабеля. Это упрощает процесс монтажа и снижает затраты на прокладку коммуникаций. Видеокамера Trassir — отличный выбор для надежной охраны территории, отвечающий высоким стандартам качества и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4B5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...