Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DV5-35 2.8-12мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359442
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
789
Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DV5-35 2.8-12мм белый
FE-MHD-DV5-35 универсальная мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) купольная видеокамераразрешением 5 Мп (2592H?1944) с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором. 2D/3D DNR, UTC, DWDR, объектив f=2,8-12 мм., ИК подсветка до 35 метров, питание DC12В, IP-66.
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
FE-MHD-DV5-35 универсальная мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) купольная видеокамераразрешением 5 Мп (2592H?1944) с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором. 2D/3D DNR, UTC, DWDR, объектив f=2,8-12 мм., ИК подсветка до 35 метров, питание DC12В, IP-66.
Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DV5-35 2.8-12мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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