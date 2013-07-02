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Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм

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Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 7
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 8
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 9
Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 7
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 8
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 9
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507689
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
28х13х13
Вес, г.
830

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм

Проводная IP-камера Trassir [TR-D2123IR6 v4] представлена в эргономичном белом корпусе с настенным кронштейном. Устройство подходит для установки в помещении или на улице. Конструкция с защитой IP67 допускает работу при температуре от -40°C до 60°C, что позволяет установить камеру на солнечную сторону дома и использовать холодной зимой. Прибор Trassir [TR-D2123IR6 v4] оснащен объективом с переменным фокусным расстоянием (2.7-13.5 мм) и CMOS-матрицей 2 Мп, гарантирующей видеозапись в стандартном разрешении 1920x1080 dpi. Предусматривается наличие микрофона, разъема RJ45 и поддержки PoE, IPv6. Камера дополнена датчиком движения и режимом ночной съемки с дальностью 60 м. Видеоархив можно сохранять на USB-носитель или в облако для удаленного доступа к файлам.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Проводная IP-камера Trassir [TR-D2123IR6 v4] представлена в эргономичном белом корпусе с настенным кронштейном. Устройство подходит для установки в помещении или на улице. Конструкция с защитой IP67 допускает работу при температуре от -40°C до 60°C, что позволяет установить камеру на солнечную сторону дома и использовать холодной зимой. Прибор Trassir [TR-D2123IR6 v4] оснащен объективом с переменным фокусным расстоянием (2.7-13.5 мм) и CMOS-матрицей 2 Мп, гарантирующей видеозапись в стандартном разрешении 1920x1080 dpi. Предусматривается наличие микрофона, разъема RJ45 и поддержки PoE, IPv6. Камера дополнена датчиком движения и режимом ночной съемки с дальностью 60 м. Видеоархив можно сохранять на USB-носитель или в облако для удаленного доступа к файлам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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