Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2123IR6 2.7-13.5мм
Проводная IP-камера Trassir [TR-D2123IR6 v4] представлена в эргономичном белом корпусе с настенным кронштейном. Устройство подходит для установки в помещении или на улице. Конструкция с защитой IP67 допускает работу при температуре от -40°C до 60°C, что позволяет установить камеру на солнечную сторону дома и использовать холодной зимой. Прибор Trassir [TR-D2123IR6 v4] оснащен объективом с переменным фокусным расстоянием (2.7-13.5 мм) и CMOS-матрицей 2 Мп, гарантирующей видеозапись в стандартном разрешении 1920x1080 dpi. Предусматривается наличие микрофона, разъема RJ45 и поддержки PoE, IPv6. Камера дополнена датчиком движения и режимом ночной съемки с дальностью 60 м. Видеоархив можно сохранять на USB-носитель или в облако для удаленного доступа к файлам.
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