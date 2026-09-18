Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BP2e-20 3.6мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257848
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
800
Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BP2e-20 3.6мм
Цилиндрическая, универсальная мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) видеокамера с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2,9 F23 CMOS с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 1920x1080. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием f=3,6 мм, обеспечивающий угол обзора 82° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 20 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12V. Камера выполнена в пластиковом корпусе, класс защиты IP66.
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Цилиндрическая, универсальная мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) видеокамера с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2,9 F23 CMOS с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 1920x1080. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием f=3,6 мм, обеспечивающий угол обзора 82° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 20 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12V. Камера выполнена в пластиковом корпусе, класс защиты IP66.
Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BP2e-20 3.6мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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