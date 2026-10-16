Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
В наличии
Код товара: 631347
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х2х2
Вес, г.
110
Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
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Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
Купить Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU - по цене 3550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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