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Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU

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Видеокамера IP Uniview 1/2.8&quot; 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU
3 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х2х2
Вес, г.
110

Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU - по цене 3550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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