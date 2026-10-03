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Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700)

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Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 1
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 2
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 3
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 4
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 5
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 6
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 7
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 8
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 9
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 10
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 11
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 12
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 13
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 14
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 15
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 16
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 17
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 18
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 19
Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1920x1080
Микрофон
да
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 1
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 2
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 3
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 4
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 5
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 6
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 7
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 8
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 9
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 10
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 11
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 12
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 13
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 14
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 15
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 16
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 17
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 18
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 19
  • Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635588
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, кг.
11

Описание товара Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700)

Камера UC700 позволяет общаться с собеседником с поддержкой видео Full HD. Автоматическая фокусировка плюс автобаланс белого и насыщенности делают фотоснимки и видео по-настоящему классными. Высокая чувствительность сенсора позволит картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Компактность, съемный кабель и складная конструкция делают её идеальной для путешествий. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Также в комплекте есть съемная шторка на объектив. Её использование исключают несанкционированную видеосъемку даже вирусными программами. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера.

Отзывы о товаре Веб-камера ACD-Vision UC700 CMOS (ACD-DS-UC700)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Описание
Камера UC700 позволяет общаться с собеседником с поддержкой видео Full HD. Автоматическая фокусировка плюс автобаланс белого и насыщенности делают фотоснимки и видео по-настоящему классными. Высокая чувствительность сенсора позволит картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Компактность, съемный кабель и складная конструкция делают её идеальной для путешествий. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Также в комплекте есть съемная шторка на объектив. Её использование исключают несанкционированную видеосъемку даже вирусными программами. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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