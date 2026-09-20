Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб.
В наличии
Код товара: 557176
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х19х9
Вес, кг.
11.35
Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
Уличная IP-камера TP-Link Tapo C320WS с прочным цилиндрическим корпусом не боится морозов -20°C, сильного ветра и атмосферных осадков. Вы можете настроить подключение через сетевой разъем RJ45 или модуль Wi-Fi, а также управлять расширенными настройками камеры со смартфона. Устройство дополнено микрофоном и динамиком для удаленного общения с посетителями и записи сообщений для нежеланных гостей. Прибор TP-Link Tapo C320WS обнаруживает звуки и малейшие движения в зоне видимости, а видеозапись сохраняет на карту или в облако. Объектив 3.89 мм с улучшенной матрицей 4 Мп снимает четкое цветное видео со звуком. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а ИК-фильтр защищает от бликов солнечным днем.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Уличная IP-камера TP-Link Tapo C320WS с прочным цилиндрическим корпусом не боится морозов -20°C, сильного ветра и атмосферных осадков. Вы можете настроить подключение через сетевой разъем RJ45 или модуль Wi-Fi, а также управлять расширенными настройками камеры со смартфона. Устройство дополнено микрофоном и динамиком для удаленного общения с посетителями и записи сообщений для нежеланных гостей. Прибор TP-Link Tapo C320WS обнаруживает звуки и малейшие движения в зоне видимости, а видеозапись сохраняет на карту или в облако. Объектив 3.89 мм с улучшенной матрицей 4 Мп снимает четкое цветное видео со звуком. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а ИК-фильтр защищает от бликов солнечным днем.
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - по цене 8570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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