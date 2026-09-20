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Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм

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Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 1
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 2
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 3
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 4
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 5
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 6
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 7
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 8
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 9
Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 1
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 5
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 6
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 7
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 8
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 9
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 
Начислим 857 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
8 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х19х9
Вес, кг.
11.35

Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм

Уличная IP-камера TP-Link Tapo C320WS с прочным цилиндрическим корпусом не боится морозов -20°C, сильного ветра и атмосферных осадков. Вы можете настроить подключение через сетевой разъем RJ45 или модуль Wi-Fi, а также управлять расширенными настройками камеры со смартфона. Устройство дополнено микрофоном и динамиком для удаленного общения с посетителями и записи сообщений для нежеланных гостей. Прибор TP-Link Tapo C320WS обнаруживает звуки и малейшие движения в зоне видимости, а видеозапись сохраняет на карту или в облако. Объектив 3.89 мм с улучшенной матрицей 4 Мп снимает четкое цветное видео со звуком. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а ИК-фильтр защищает от бликов солнечным днем.

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Уличная IP-камера TP-Link Tapo C320WS с прочным цилиндрическим корпусом не боится морозов -20°C, сильного ветра и атмосферных осадков. Вы можете настроить подключение через сетевой разъем RJ45 или модуль Wi-Fi, а также управлять расширенными настройками камеры со смартфона. Устройство дополнено микрофоном и динамиком для удаленного общения с посетителями и записи сообщений для нежеланных гостей. Прибор TP-Link Tapo C320WS обнаруживает звуки и малейшие движения в зоне видимости, а видеозапись сохраняет на карту или в облако. Объектив 3.89 мм с улучшенной матрицей 4 Мп снимает четкое цветное видео со звуком. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а ИК-фильтр защищает от бликов солнечным днем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм - по цене 8570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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