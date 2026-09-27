Видеорегистратор HiWatch DS-N308/2(D)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%20 120 руб. 26 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616814
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
видеорегистратор, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, крепеж, мышь, документация, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
380x48x290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х5
Вес, кг.
3.3
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-N308/2(D)
Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N308/2(D) – 8-канальная модель, в конструкции которой присутствуют два отсека для накопителей данных максимальным объемом 8 ТБ. Устройство поддерживает видеозапись в разрешении до 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадр./сек., что позволит увидеть мельчайшие детали на отснятом видеоматериале. Регистратор HiWatch DS-N308/2(D) поддерживает двухстороннюю аудиосвязь и предусматривает детектор движения, благодаря которому запись будет вестись только при появлении в кадре движущегося объекта.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
видеорегистратор, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, крепеж, мышь, документация, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
380x48x290 мм
Страна производитель
Китай
Регистратор для видеонаблюдения HiWatch DS-N308/2(D) – 8-канальная модель, в конструкции которой присутствуют два отсека для накопителей данных максимальным объемом 8 ТБ. Устройство поддерживает видеозапись в разрешении до 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадр./сек., что позволит увидеть мельчайшие детали на отснятом видеоматериале. Регистратор HiWatch DS-N308/2(D) поддерживает двухстороннюю аудиосвязь и предусматривает детектор движения, благодаря которому запись будет вестись только при появлении в кадре движущегося объекта.
Видеорегистратор HiWatch DS-N308/2(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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