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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP купить с доставкой в Москве
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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP

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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 1
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 2
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 3
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 4
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 1
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 2
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 3
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 4
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 140 руб. 
Начислим 515 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP
32 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
40
Габариты
330 x 45 x 285 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.99

Описание товара 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP

Видеорегистратор TP-Link представляет собой мощное и надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее как для небольших, так и для средних объектов. Этот регистратор обеспечивает высокое качество записи благодаря максимальному разрешению 3840x2160 пикселей и поддержке до 25 кадров в секунду, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие 16 PoE (Power over Ethernet) портов, что упрощает подключение и питание камер, позволяя свести к минимуму количество кабелей и упростить установку. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и способен записывать видео с камеры одновременно на 8 каналах, что делает его идеальным выбором для современных систем безопасности. Устройство оснащено двумя отсеками для установки жестких дисков или SSD-накопителей с интерфейсом подключения SATA, поддерживая объем каждого до 16 ТБ, что позволяет хранить большой объем видеоданных на долгое время. Также предусмотрена возможность подключения внешнего накопителя по USB, предоставляя дополнительную гибкость в управлении данными. Питается видеорегистратор от сети и потребляет всего 40 Вт, что делает его энергоэффективным решением. Несмотря на все свои возможности, устройство отличается компактностью и весит всего 2,1 кг, что позволяет размещать его в самых разных условиях. Несмотря на отсутствие поддержки мобильных платформ, что несколько ограничивает гибкость управления, видеорегистратор TP-Link остается отличным выбором для тех, кто ищет бюджетное и надежное решение с мощными техническими характеристиками для организации системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
40
Габариты
330 x 45 x 285 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор TP-Link представляет собой мощное и надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее как для небольших, так и для средних объектов. Этот регистратор обеспечивает высокое качество записи благодаря максимальному разрешению 3840x2160 пикселей и поддержке до 25 кадров в секунду, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие 16 PoE (Power over Ethernet) портов, что упрощает подключение и питание камер, позволяя свести к минимуму количество кабелей и упростить установку. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и способен записывать видео с камеры одновременно на 8 каналах, что делает его идеальным выбором для современных систем безопасности. Устройство оснащено двумя отсеками для установки жестких дисков или SSD-накопителей с интерфейсом подключения SATA, поддерживая объем каждого до 16 ТБ, что позволяет хранить большой объем видеоданных на долгое время. Также предусмотрена возможность подключения внешнего накопителя по USB, предоставляя дополнительную гибкость в управлении данными. Питается видеорегистратор от сети и потребляет всего 40 Вт, что делает его энергоэффективным решением. Несмотря на все свои возможности, устройство отличается компактностью и весит всего 2,1 кг, что позволяет размещать его в самых разных условиях. Несмотря на отсутствие поддержки мобильных платформ, что несколько ограничивает гибкость управления, видеорегистратор TP-Link остается отличным выбором для тех, кто ищет бюджетное и надежное решение с мощными техническими характеристиками для организации системы видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP - по цене 32140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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