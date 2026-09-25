Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA
Видеорегистратор Tiandy представляет собой надежное и современное решение для организации систем видеонаблюдения. Он поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить несколько камер для обеспечения максимального контроля и безопасности. Устройство предлагает впечатляющее максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкую и детализированную картинку при скорости 30 кадров в секунду. Видеорегистратор оснащен двумя USB-разъемами для удобного подключения дополнительных устройств, такими как мышь или флеш-накопитель. С поддержкой до 8 каналов записи, это идеальный выбор для средних и больших объектов, требующих надежной системы контроля. Устройство имеет два отсека для установки жестких дисков или SSD, каждый из которых может быть объемом до 6 ТБ. Это обеспечивает большой объем хранилища для длительного сохранения видеозаписей. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA, что гарантирует высокую скорость передачи данных. Накопители в комплект не входят, что дает свободу выбора параметров хранения в зависимости от ваших нужд. Для вывода изображения предусмотрены HDMI и VGA-разъемы, что позволяет подключать видеорегистратор к различным типам мониторов. Встроенный Ethernet порт с максимальной скоростью до 1000 Мбит/с обеспечивает быстрое и эффективное сетевое подключение, поддерживая стабильную и бесперебойную работу. Видеорегистратор Tiandy представляет собой идеальное сочетание функциональности и современных технологий, обеспечивая надежную защиту и максимальную эффективность вашей системы видеонаблюдения.
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