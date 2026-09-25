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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728611
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Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4
Видеорегистратор HikVision представляет собой надежное и функциональное устройство для профессиональной видеосъемки и управления камерой. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для средних и крупных систем видеонаблюдения.
Устройство оборудовано двумя отсеками для жестких или твердотельных накопителей с интерфейсом подключения SATA. Каждый отсек поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает достаточно места для хранения большого объема видеозаписей высокого разрешения.
Видеорегистратор способен записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Максимальная частота кадров при записи с максимальным разрешением составляет 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать мельчайшие детали в движении.
Для удобства подключения выводов изображения предусмотрены разъемы HDMI и VGA, которые обеспечивают высококачественное подключение к мониторам и экранам. Два разъема RCA предоставляют дополнительные возможности для звукового подключения. В корпусе устройства также имеется возможность подключения внешнего накопителя по USB, благодаря чему расширять объем памяти становится проще и экономичнее.
Данный видеорегистратор получает питание от сети и отличается простотой в подключении и эксплуатации. Несмотря на отсутствие PoE портов, он легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения.
Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор является очередным подтверждением высокого стандарта компании.
Видеорегистратор HikVision представляет собой надежное и функциональное устройство для профессиональной видеосъемки и управления камерой. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для средних и крупных систем видеонаблюдения.
Устройство оборудовано двумя отсеками для жестких или твердотельных накопителей с интерфейсом подключения SATA. Каждый отсек поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает достаточно места для хранения большого объема видеозаписей высокого разрешения.
Видеорегистратор способен записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Максимальная частота кадров при записи с максимальным разрешением составляет 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать мельчайшие детали в движении.
Для удобства подключения выводов изображения предусмотрены разъемы HDMI и VGA, которые обеспечивают высококачественное подключение к мониторам и экранам. Два разъема RCA предоставляют дополнительные возможности для звукового подключения. В корпусе устройства также имеется возможность подключения внешнего накопителя по USB, благодаря чему расширять объем памяти становится проще и экономичнее.
Данный видеорегистратор получает питание от сети и отличается простотой в подключении и эксплуатации. Несмотря на отсутствие PoE портов, он легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения.
Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор является очередным подтверждением высокого стандарта компании.
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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