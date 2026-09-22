Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
1
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
1
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
434 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728607
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Trassir NeuroStation 8800R/128-A5-S
Видеорегистратор Trassir — это высокотехнологичное устройство для записи и хранения видео высокого разрешения. Бренд Trassir гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Этот видеорегистратор поддерживает подключение монитора и способен записывать видео с разрешением до 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображений.
Устройство оборудовано одним IP-каналом и позволяет вести запись с частотой до 25 кадров в секунду, что делает его отличным выбором для систем наблюдения, где важна высокая кадровая частота. Видеорегистратор не имеет поддержки мобильных платформ и подключения через PoE, но зато предлагает удобный интерфейс HDMI для передачи видео на дисплей.
Устройство поддерживает установку до двух накопителей типа HDD или SSD с интерфейсом SATA, каждый из которых может иметь объем до 16 ТБ. Накопители в комплект не входят, что позволяет пользователю выбрать оптимальные по объему и производительности устройства хранения.
С весом в 17 кг, видеорегистратор Trassir является стационарным решением для систем наблюдения как в коммерческих, так и в частных объектах, обеспечивая надежную защиту и сохранность данных.
Видеорегистратор Trassir — это высокотехнологичное устройство для записи и хранения видео высокого разрешения. Бренд Trassir гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Этот видеорегистратор поддерживает подключение монитора и способен записывать видео с разрешением до 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкость и детализацию изображений.
Устройство оборудовано одним IP-каналом и позволяет вести запись с частотой до 25 кадров в секунду, что делает его отличным выбором для систем наблюдения, где важна высокая кадровая частота. Видеорегистратор не имеет поддержки мобильных платформ и подключения через PoE, но зато предлагает удобный интерфейс HDMI для передачи видео на дисплей.
Устройство поддерживает установку до двух накопителей типа HDD или SSD с интерфейсом SATA, каждый из которых может иметь объем до 16 ТБ. Накопители в комплект не входят, что позволяет пользователю выбрать оптимальные по объему и производительности устройства хранения.
С весом в 17 кг, видеорегистратор Trassir является стационарным решением для систем наблюдения как в коммерческих, так и в частных объектах, обеспечивая надежную защиту и сохранность данных.
Видеорегистратор наблюдения Trassir NeuroStation 8800R/128-A5-S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Trassir NeuroStation 8800R/128-A5-S