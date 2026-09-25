Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P

Видеорегистратор HikVision — надежное и функциональное устройство для организации системы видеонаблюдения. Это идеальное решение для использования в различных условиях, будь то дома, в офисе или на производственных площадках. Одним из ключевых преимуществ этого видеорегистратора является поддержка 8 IP-каналов, что позволяет подключать до 8 IP-камер одновременно, обеспечивая полный контроль над охраняемой территорией. Он поддерживает видеозапись в разрешении до 3840x2160 пикселей при скорости до 30 кадров в секунду, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Для хранения больших объемов данных предусмотрена возможность установки до двух жестких дисков или SSD, общий максимальный объем которых может достигать 32 ТБ (по 16 ТБ на каждый диск). Установленные накопители подключаются через интерфейс SATA, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Видеорегистратор обладает разнообразными интерфейсами для подключения, включая один разъем HDMI и один разъем VGA для вывода изображения на монитор, а также один разъем USB для подключения внешних устройств. Кроме того, 8 встроенных PoE портов позволяют не только передавать данные, но и обеспечивать питание подключенных камер, что упрощает монтаж системы видеонаблюдения. Поддержка мобильных платформ дает возможность удаленного доступа и управления системой через соответствующие приложения, обеспечивая вам полный контроль и возможность мониторинга в любое время и из любого места. С весом всего в 3 кг, видеорегистратор HikVision является компактным устройством, которое легко интегрируется в любую систему видеонаблюдения. Это надежное оборудование от известного бренда гарантирует стабильную работу и высокое качество записи, удовлетворяя самые взыскательные требования к безопасности.