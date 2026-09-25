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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P

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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P - фото 1
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728613
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
видеорегистратор, блок питания, руководство пользователя, комплект крепежа
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
1
Количество PoE портов
8 портов
Габариты
385x315x52 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х13
Вес, кг.
3.3

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P

Видеорегистратор HikVision — надежное и функциональное устройство для организации системы видеонаблюдения. Это идеальное решение для использования в различных условиях, будь то дома, в офисе или на производственных площадках. Одним из ключевых преимуществ этого видеорегистратора является поддержка 8 IP-каналов, что позволяет подключать до 8 IP-камер одновременно, обеспечивая полный контроль над охраняемой территорией. Он поддерживает видеозапись в разрешении до 3840x2160 пикселей при скорости до 30 кадров в секунду, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Для хранения больших объемов данных предусмотрена возможность установки до двух жестких дисков или SSD, общий максимальный объем которых может достигать 32 ТБ (по 16 ТБ на каждый диск). Установленные накопители подключаются через интерфейс SATA, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Видеорегистратор обладает разнообразными интерфейсами для подключения, включая один разъем HDMI и один разъем VGA для вывода изображения на монитор, а также один разъем USB для подключения внешних устройств. Кроме того, 8 встроенных PoE портов позволяют не только передавать данные, но и обеспечивать питание подключенных камер, что упрощает монтаж системы видеонаблюдения. Поддержка мобильных платформ дает возможность удаленного доступа и управления системой через соответствующие приложения, обеспечивая вам полный контроль и возможность мониторинга в любое время и из любого места. С весом всего в 3 кг, видеорегистратор HikVision является компактным устройством, которое легко интегрируется в любую систему видеонаблюдения. Это надежное оборудование от известного бренда гарантирует стабильную работу и высокое качество записи, удовлетворяя самые взыскательные требования к безопасности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
видеорегистратор, блок питания, руководство пользователя, комплект крепежа
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
1
Количество PoE портов
8 портов
Габариты
385x315x52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HikVision — надежное и функциональное устройство для организации системы видеонаблюдения. Это идеальное решение для использования в различных условиях, будь то дома, в офисе или на производственных площадках. Одним из ключевых преимуществ этого видеорегистратора является поддержка 8 IP-каналов, что позволяет подключать до 8 IP-камер одновременно, обеспечивая полный контроль над охраняемой территорией. Он поддерживает видеозапись в разрешении до 3840x2160 пикселей при скорости до 30 кадров в секунду, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Для хранения больших объемов данных предусмотрена возможность установки до двух жестких дисков или SSD, общий максимальный объем которых может достигать 32 ТБ (по 16 ТБ на каждый диск). Установленные накопители подключаются через интерфейс SATA, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Видеорегистратор обладает разнообразными интерфейсами для подключения, включая один разъем HDMI и один разъем VGA для вывода изображения на монитор, а также один разъем USB для подключения внешних устройств. Кроме того, 8 встроенных PoE портов позволяют не только передавать данные, но и обеспечивать питание подключенных камер, что упрощает монтаж системы видеонаблюдения. Поддержка мобильных платформ дает возможность удаленного доступа и управления системой через соответствующие приложения, обеспечивая вам полный контроль и возможность мониторинга в любое время и из любого места. С весом всего в 3 кг, видеорегистратор HikVision является компактным устройством, которое легко интегрируется в любую систему видеонаблюдения. Это надежное оборудование от известного бренда гарантирует стабильную работу и высокое качество записи, удовлетворяя самые взыскательные требования к безопасности.
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Отзывы


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