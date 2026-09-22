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Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D)

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Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 1
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 2
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 3
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 4
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 5
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 6
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 7
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
16
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 1
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 2
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 3
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 4
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 5
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 6
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 7
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731752
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
регистратор, документация, кабель SATA, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
16
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Питание
от сети
Габариты
385 х 315 х 52 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D)

Регистратор для видеонаблюдения Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) способен не только фиксировать видео, но и анализировать его по следующим параметрам: обнаружение и захват лиц на 1 канале, сравнение лиц на 4 каналах, поиск по изображению лица, 16 библиотек лиц, обнаружение движения 2.0 на 16 каналах, защита периметра на 2 каналах. Разрешение записи достигает 12 Мп. Фиксация файлов может вестись на внешние диски HDD/SSD. Запись может начаться автоматически, реагируя на датчик движения. Также Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) обеспечивает двустороннюю аудиосвязь.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
регистратор, документация, кабель SATA, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
16
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Питание
от сети
Габариты
385 х 315 х 52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Регистратор для видеонаблюдения Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) способен не только фиксировать видео, но и анализировать его по следующим параметрам: обнаружение и захват лиц на 1 канале, сравнение лиц на 4 каналах, поиск по изображению лица, 16 библиотек лиц, обнаружение движения 2.0 на 16 каналах, защита периметра на 2 каналах. Разрешение записи достигает 12 Мп. Фиксация файлов может вестись на внешние диски HDD/SSD. Запись может начаться автоматически, реагируя на датчик движения. Также Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) обеспечивает двустороннюю аудиосвязь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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