Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
16
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731752
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
регистратор, документация, кабель SATA, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
16
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Питание
от сети
Габариты
385 х 315 х 52 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D)
Регистратор для видеонаблюдения Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) способен не только фиксировать видео, но и анализировать его по следующим параметрам: обнаружение и захват лиц на 1 канале, сравнение лиц на 4 каналах, поиск по изображению лица, 16 библиотек лиц, обнаружение движения 2.0 на 16 каналах, защита периметра на 2 каналах. Разрешение записи достигает 12 Мп. Фиксация файлов может вестись на внешние диски HDD/SSD. Запись может начаться автоматически, реагируя на датчик движения. Также Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) обеспечивает двустороннюю аудиосвязь.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
регистратор, документация, кабель SATA, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
16
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Питание
от сети
Габариты
385 х 315 х 52 мм
Страна производитель
Китай
Регистратор для видеонаблюдения Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) способен не только фиксировать видео, но и анализировать его по следующим параметрам: обнаружение и захват лиц на 1 канале, сравнение лиц на 4 каналах, поиск по изображению лица, 16 библиотек лиц, обнаружение движения 2.0 на 16 каналах, защита периметра на 2 каналах. Разрешение записи достигает 12 Мп. Фиксация файлов может вестись на внешние диски HDD/SSD. Запись может начаться автоматически, реагируя на датчик движения. Также Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) обеспечивает двустороннюю аудиосвязь.
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P (D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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