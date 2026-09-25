16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P
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Характеристики
Описание товара 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P
Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежное и эффективное решение для систем видеонаблюдения, предназначенное для записи и хранения видео высокого разрешения. Устройство поддерживает подключение накопителей через интерфейс SATA, что позволяет использовать диски объемом до 16 ТБ. Конструкция видеорегистратора предусматривает наличие двух отсеков для установки HDD или SSD, что обеспечивает высокую гибкость при выборе и установке накопителей, однако сами накопители в комплект не входят. Модель оснащена двумя USB-разъемами, что позволяет подключать периферийные устройства для упрощения процесса управления и экспорта данных. Видеорегистратор работает от электросети и весит 1,9 кг, что обеспечивает его устойчивость на рабочем месте. TP-Link предлагает впечатляющее качество видеозаписи с максимальным разрешением 3840x2160, позволяя записывать до 25 кадров в секунду при этом разрешении, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и оснащен 16 PoE портами, что упрощает подключение и питание сетевых камер наблюдения, поскольку позволяет передавать данные и питать камеры по одному кабелю. Данная модель рассчитана на 8 каналов записи и не предоставляет возможности управления через мобильные платформы, что делает ее идеальной для использования в стационарных системах наблюдения, где стабильность записи и хранения данных имеет первостепенное значение. Видеорегистратор от TP-Link является надежным инструментом для создания комплексных систем видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество видео, гибкие возможности хранения и конфигурации, а также простоту в управлении и подключении оборудования.
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