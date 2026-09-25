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Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF

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Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF - фото 1
Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
12
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728604
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Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
12
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
380х315х3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х9
Вес, кг.
2

Описание товара Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF

Видеорегистратор Uniview — это современное и надежное устройство для записи и управления видеонаблюдением, которое предлагает широкий набор функций для обеспечения безопасности и удобства. С поддержкой до 12 IP-каналов, этот видеорегистратор обеспечивает высококачественную запись с разрешением 3840x2160, что позволяет вам получать четкое и детализированное изображение. Одной из ключевых особенностей этого устройства является возможность записи видео с максимальной частотой 25 кадров в секунду при максимальном разрешении. Это обеспечивает плавность и ясность изображения, что особенно важно для точного анализа видеоматериалов. Устройство оснащено двумя разъемами USB, которые позволяют подключать дополнительные устройства для расширения функциональности или удобного управления. Сетевой интерфейс поддерживает скорость до 100 Мбит/с, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к сети. Для подключения накопителей предусмотрены два отсека с интерфейсом SATA, что позволяет использовать до двух HDD или SSD-накопителей. Максимальный объем одного накопителя может составлять до 6 ТБ, обеспечивая достаточно места для длительного хранения видеоархивов. Видеорегистратор Uniview также оснащен разъемами HDMI и VGA для подключения мониторов, что позволяет выводить изображение в реальном времени на экраны с высоким разрешением. Дополнительно имеется RCA-выход для подключения к аналоговым устройствам. Эта модель идеально подходит для установки в офисах, магазинах, складских помещениях и других объектах, требующих надежного видеонаблюдения. Отсутствие накопителей в комплекте позволяет пользователю самостоятельно выбрать наиболее подходящий жесткий диск для решения своих задач. Видеорегистраторы Uniview — это превосходный выбор для тех, кто ищет надежность, функциональность и качество в одной упаковке.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
12
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
380х315х3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Uniview — это современное и надежное устройство для записи и управления видеонаблюдением, которое предлагает широкий набор функций для обеспечения безопасности и удобства. С поддержкой до 12 IP-каналов, этот видеорегистратор обеспечивает высококачественную запись с разрешением 3840x2160, что позволяет вам получать четкое и детализированное изображение. Одной из ключевых особенностей этого устройства является возможность записи видео с максимальной частотой 25 кадров в секунду при максимальном разрешении. Это обеспечивает плавность и ясность изображения, что особенно важно для точного анализа видеоматериалов. Устройство оснащено двумя разъемами USB, которые позволяют подключать дополнительные устройства для расширения функциональности или удобного управления. Сетевой интерфейс поддерживает скорость до 100 Мбит/с, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к сети. Для подключения накопителей предусмотрены два отсека с интерфейсом SATA, что позволяет использовать до двух HDD или SSD-накопителей. Максимальный объем одного накопителя может составлять до 6 ТБ, обеспечивая достаточно места для длительного хранения видеоархивов. Видеорегистратор Uniview также оснащен разъемами HDMI и VGA для подключения мониторов, что позволяет выводить изображение в реальном времени на экраны с высоким разрешением. Дополнительно имеется RCA-выход для подключения к аналоговым устройствам. Эта модель идеально подходит для установки в офисах, магазинах, складских помещениях и других объектах, требующих надежного видеонаблюдения. Отсутствие накопителей в комплекте позволяет пользователю самостоятельно выбрать наиболее подходящий жесткий диск для решения своих задач. Видеорегистраторы Uniview — это превосходный выбор для тех, кто ищет надежность, функциональность и качество в одной упаковке.
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Отзывы


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