Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
Видеорегистраторы Tiandy представляют собой передовое решение для систем видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество и надежность. Эта модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет расширить зону охвата и подключить множество камер для более детальной записи событий. Максимальное разрешение видеозаписи составляет впечатляющие 3840x2160 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Вы сможете просматривать видеозаписи с частотой 30 кадров в секунду, что обеспечит плавность и четкость отображения движущихся объектов. Регистрируя до 8 каналов одновременно, устройство позволяет отслеживать несколько зон одновременно, что делает его идеальным решением для крупных объектов. Видеорегистратор поддерживает подключение до двух накопителей через интерфейс SATA, каждый объемом до 6 ТБ, что дает возможность длительного хранения большого объема данных. В комплекте поставки накопители не предусмотрены, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий диск для своих нужд. Устройство оснащено различными разъемами для удобства подключения: HDMI и VGA для вывода изображения на монитор, RCA для аудиовыхода и два порта USB для подключения периферийных устройств. Дополнительно предусмотрен Ethernet-порт для подключения к локальной сети, что обеспечивает удобный удаленный доступ и управление. Видеорегистратор Tiandy представляет собой идеальное сочетание производительности, гибкости и удобства в использовании, удовлетворяя самые строгие требования пользователей к системам безопасности.
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