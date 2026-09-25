16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
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Характеристики
Описание товара 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
Видеорегистраторы TP-Link — это надежные устройства для видеонаблюдения, обладающие широкими возможностями и высоким качеством записи. Этот видеорегистратор позволяет подключать до 16 IP-каналов, обеспечивая мониторинг крупных объектов или многозональных территорий. Он поддерживает запись с максимальным разрешением 3840x2160, что гарантирует четкое и детальное изображение, позволяя фиксировать все важные детали с частотой до 25 кадров в секунду. Устройство оснащено 8 каналами записи, что позволяет одновременно фиксировать несколько видеопотоков с разных камер. Для хранения данных доступны 2 отсека для HDD или SSD с интерфейсом подключения SATA. Поддержка накопителей объемом до 16 ТБ каждый позволяет хранить значительное количество записей без необходимости их частого архивирования или удаления. Однако в комплект видеорегистратора не входят предустановленные накопители, что дает пользователям возможность самостоятельно выбрать подходящий им объем и тип хранения. Видеорегистратор имеет широкий набор интерфейсов для подключения к различным устройствам. Он оснащен разъемами HDMI и VGA, что обеспечивает удобное подключение к мониторам и дисплеям с разными типами входов. Также имеется RCA-разъем для подключения аудиоустройств и два USB-порта для удобного экспорта данных на внешние носители или подключения периферийных устройств. С весом в 1,9 кг видеорегистратор TP-Link является сбалансированным решением для организации систем видеонаблюдения, сочетающим функциональность и простоту в использовании. Этот современный прибор идеально подходит для обеспечения безопасности как на предприятиях, так и в домашних условиях, обеспечивая надежную и эффективную защиту.
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