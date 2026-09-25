Top.Mail.Ru
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 1
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 2
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 3
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 4
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 5
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 6
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 7
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 8
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 1
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 2
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 3
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 4
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 5
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 6
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 7
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 8
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 430 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
20 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
330 x 45 x 285 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2

Описание товара 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H

Видеорегистраторы TP-Link — это надежные устройства для видеонаблюдения, обладающие широкими возможностями и высоким качеством записи. Этот видеорегистратор позволяет подключать до 16 IP-каналов, обеспечивая мониторинг крупных объектов или многозональных территорий. Он поддерживает запись с максимальным разрешением 3840x2160, что гарантирует четкое и детальное изображение, позволяя фиксировать все важные детали с частотой до 25 кадров в секунду. Устройство оснащено 8 каналами записи, что позволяет одновременно фиксировать несколько видеопотоков с разных камер. Для хранения данных доступны 2 отсека для HDD или SSD с интерфейсом подключения SATA. Поддержка накопителей объемом до 16 ТБ каждый позволяет хранить значительное количество записей без необходимости их частого архивирования или удаления. Однако в комплект видеорегистратора не входят предустановленные накопители, что дает пользователям возможность самостоятельно выбрать подходящий им объем и тип хранения. Видеорегистратор имеет широкий набор интерфейсов для подключения к различным устройствам. Он оснащен разъемами HDMI и VGA, что обеспечивает удобное подключение к мониторам и дисплеям с разными типами входов. Также имеется RCA-разъем для подключения аудиоустройств и два USB-порта для удобного экспорта данных на внешние носители или подключения периферийных устройств. С весом в 1,9 кг видеорегистратор TP-Link является сбалансированным решением для организации систем видеонаблюдения, сочетающим функциональность и простоту в использовании. Этот современный прибор идеально подходит для обеспечения безопасности как на предприятиях, так и в домашних условиях, обеспечивая надежную и эффективную защиту.

Отзывы о товаре 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
330 x 45 x 285 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы TP-Link — это надежные устройства для видеонаблюдения, обладающие широкими возможностями и высоким качеством записи. Этот видеорегистратор позволяет подключать до 16 IP-каналов, обеспечивая мониторинг крупных объектов или многозональных территорий. Он поддерживает запись с максимальным разрешением 3840x2160, что гарантирует четкое и детальное изображение, позволяя фиксировать все важные детали с частотой до 25 кадров в секунду. Устройство оснащено 8 каналами записи, что позволяет одновременно фиксировать несколько видеопотоков с разных камер. Для хранения данных доступны 2 отсека для HDD или SSD с интерфейсом подключения SATA. Поддержка накопителей объемом до 16 ТБ каждый позволяет хранить значительное количество записей без необходимости их частого архивирования или удаления. Однако в комплект видеорегистратора не входят предустановленные накопители, что дает пользователям возможность самостоятельно выбрать подходящий им объем и тип хранения. Видеорегистратор имеет широкий набор интерфейсов для подключения к различным устройствам. Он оснащен разъемами HDMI и VGA, что обеспечивает удобное подключение к мониторам и дисплеям с разными типами входов. Также имеется RCA-разъем для подключения аудиоустройств и два USB-порта для удобного экспорта данных на внешние носители или подключения периферийных устройств. С весом в 1,9 кг видеорегистратор TP-Link является сбалансированным решением для организации систем видеонаблюдения, сочетающим функциональность и простоту в использовании. Этот современный прибор идеально подходит для обеспечения безопасности как на предприятиях, так и в домашних условиях, обеспечивая надежную и эффективную защиту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H - по цене 20430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...