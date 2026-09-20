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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 8
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 9
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
8 910 руб.  9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542480
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
900

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm)

5Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм; угол обзора 95°-26°; 2592x1944@20к/с, (2560x1440, 1920x1080)@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, EXIR Smart ИК; OSD-меню;видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; -40°С до +60°С; IP67, IK10, 12В DC/24 AC±15%, 5.9Вт макс.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 (2.7-13.5 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
5Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм; угол обзора 95°-26°; 2592x1944@20к/с, (2560x1440, 1920x1080)@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, EXIR Smart ИК; OSD-меню;видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; -40°С до +60°С; IP67, IK10, 12В DC/24 AC±15%, 5.9Вт макс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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