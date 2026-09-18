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Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый

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Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257725
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
100

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый

Камера оснащена PIR-сенсором, детектирующим появление и движение человека по тепловому излучению, что намного эффективнее программных средств. Снабжена слотом для microSD — локальная запись защищает информацию от потери в случае отключения от сети и позволяет использовать модель как автономную.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
Камера оснащена PIR-сенсором, детектирующим появление и движение человека по тепловому излучению, что намного эффективнее программных средств. Снабжена слотом для microSD — локальная запись защищает информацию от потери в случае отключения от сети и позволяет использовать модель как автономную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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