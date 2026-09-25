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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728471
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
620

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм

Видеокамера HIKVISION — надежное и высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Камера выполнена в стильном и прочном белом корпусе купольного типа, идеально подходящем для уличной установки. Она способна функционировать в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое и качественное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях недостаточной освещенности или полной темноты устройство оснащено инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 30 метров. Аппаратный WDR позволяет эффективно обрабатывать сложные сцены с контрастным освещением, сохраняя высокий уровень детализации. Камера HIKVISION поддерживает функцию день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами и обеспечивать надежный мониторинг в любое время суток. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP67, что гарантирует долговечность и стабильное функционирование при любых погодных условиях. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее на охраняемой территории. Для хранения данных предусмотрена возможность установки карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное сохранение видеоархива. Видеокамера HIKVISION — это идеальное решение для тех, кто ищет эффективное и надежное средство для обеспечения безопасности, сочетая в себе современные технологии и простой в использовании дизайн.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — надежное и высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Камера выполнена в стильном и прочном белом корпусе купольного типа, идеально подходящем для уличной установки. Она способна функционировать в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое и качественное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях недостаточной освещенности или полной темноты устройство оснащено инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 30 метров. Аппаратный WDR позволяет эффективно обрабатывать сложные сцены с контрастным освещением, сохраняя высокий уровень детализации. Камера HIKVISION поддерживает функцию день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами и обеспечивать надежный мониторинг в любое время суток. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP67, что гарантирует долговечность и стабильное функционирование при любых погодных условиях. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее на охраняемой территории. Для хранения данных предусмотрена возможность установки карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное сохранение видеоархива. Видеокамера HIKVISION — это идеальное решение для тех, кто ищет эффективное и надежное средство для обеспечения безопасности, сочетая в себе современные технологии и простой в использовании дизайн.
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