Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм
Видеокамера HIKVISION — надежное и высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Камера выполнена в стильном и прочном белом корпусе купольного типа, идеально подходящем для уличной установки. Она способна функционировать в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое и качественное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях недостаточной освещенности или полной темноты устройство оснащено инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 30 метров. Аппаратный WDR позволяет эффективно обрабатывать сложные сцены с контрастным освещением, сохраняя высокий уровень детализации. Камера HIKVISION поддерживает функцию день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами и обеспечивать надежный мониторинг в любое время суток. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP67, что гарантирует долговечность и стабильное функционирование при любых погодных условиях. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее на охраняемой территории. Для хранения данных предусмотрена возможность установки карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное сохранение видеоархива. Видеокамера HIKVISION — это идеальное решение для тех, кто ищет эффективное и надежное средство для обеспечения безопасности, сочетая в себе современные технологии и простой в использовании дизайн.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 500 руб.2625 руб. в Сплит4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техн...
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 900 руб.2725 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитУличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIG...
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2...
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм