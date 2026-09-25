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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728472
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
806

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)

Видеокамера Hikvision - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокие технологии и прочность. Оснащенная белым купольным корпусом, она гармонично интегрируется в любую архитектурную среду, обеспечивая при этом высокую защиту от внешних воздействий благодаря степени защиты IP67. Это означает, что она устойчива к проникновению пыли и воды, а также способна функционировать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для использования в самых суровых климатах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря функции аппаратного WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с условиями с переменным освещением, сохраняя детали как в светлых, так и в темных зонах изображения. Для наблюдения в ночное время предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в полной темноте. Видеокамера поддерживает установку microSD карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет локально хранить записи без необходимости постоянного подключения к внешним накопителям. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, что значительно расширяет возможности использования камеры. Для интеграции в существующие сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, обеспечивающим стабильное сетевое подключение. Бренд Hikvision известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому данная модель камеры станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая долгосрочную и эффективную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Hikvision - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокие технологии и прочность. Оснащенная белым купольным корпусом, она гармонично интегрируется в любую архитектурную среду, обеспечивая при этом высокую защиту от внешних воздействий благодаря степени защиты IP67. Это означает, что она устойчива к проникновению пыли и воды, а также способна функционировать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для использования в самых суровых климатах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря функции аппаратного WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с условиями с переменным освещением, сохраняя детали как в светлых, так и в темных зонах изображения. Для наблюдения в ночное время предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в полной темноте. Видеокамера поддерживает установку microSD карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет локально хранить записи без необходимости постоянного подключения к внешним накопителям. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, что значительно расширяет возможности использования камеры. Для интеграции в существующие сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, обеспечивающим стабильное сетевое подключение. Бренд Hikvision известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому данная модель камеры станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая долгосрочную и эффективную эксплуатацию.
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