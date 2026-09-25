Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)
Видеокамера Hikvision - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокие технологии и прочность. Оснащенная белым купольным корпусом, она гармонично интегрируется в любую архитектурную среду, обеспечивая при этом высокую защиту от внешних воздействий благодаря степени защиты IP67. Это означает, что она устойчива к проникновению пыли и воды, а также способна функционировать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для использования в самых суровых климатах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря функции аппаратного WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с условиями с переменным освещением, сохраняя детали как в светлых, так и в темных зонах изображения. Для наблюдения в ночное время предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в полной темноте. Видеокамера поддерживает установку microSD карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет локально хранить записи без необходимости постоянного подключения к внешним накопителям. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, что значительно расширяет возможности использования камеры. Для интеграции в существующие сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, обеспечивающим стабильное сетевое подключение. Бренд Hikvision известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому данная модель камеры станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая долгосрочную и эффективную эксплуатацию.
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