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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I456 2.8-12мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I456 2.8-12мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I456 2.8-12мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
9 710 руб.  16 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209519
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
30х20х7
Вес, г.
377

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I456 2.8-12мм белый

Цилиндрическая уличная IP-видеокамера. Модель обладает внушительным набором функций, обеспечивающих широкие возможности для применения устройства. Работа модели основывается на матрице 1/3 Progressive scan CMOS, максимальная чувствительность которой без использования ИК-подсветки составляет 0.01лк.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I456 2.8-12мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Цилиндрическая уличная IP-видеокамера. Модель обладает внушительным набором функций, обеспечивающих широкие возможности для применения устройства. Работа модели основывается на матрице 1/3 Progressive scan CMOS, максимальная чувствительность которой без использования ИК-подсветки составляет 0.01лк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I456 2.8-12мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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