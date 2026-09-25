Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728526
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, г.
760

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)

Видеокамера HIKVISION — это надежное и современное решение для систем уличного видеонаблюдения. Благодаря высококачественной матрице с разрешением 4 Мегапикселя (2688x1520 пикселей), камера обеспечивает превосходную детализацию изображения. Цифровой WDR позволяет существенно улучшить качество изображения в условиях сложного освещения, сохраняя четкость и контрастность как в светлых, так и в темных зонах кадров. Цилиндрический корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в условиях пыли и влаги. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °С позволяет использовать камеру в самых суровых климатических условиях. Встроенный микрофон обеспечивает запись не только видео, но и аудио, расширяя возможности контроля территории. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ предоставляет достаточное пространство для длительного хранения видеозаписей. Порт RJ-45 позволяет легко интегрировать камеру в существующие сети. Инфракрасная подсветка с эффективностью до 40 метров обеспечивает четкое изображение в ночное время, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Видеокамера HIKVISION сочетает в себе прогрессивные технологии и надежность, что делает ее идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего объекта.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное и современное решение для систем уличного видеонаблюдения. Благодаря высококачественной матрице с разрешением 4 Мегапикселя (2688x1520 пикселей), камера обеспечивает превосходную детализацию изображения. Цифровой WDR позволяет существенно улучшить качество изображения в условиях сложного освещения, сохраняя четкость и контрастность как в светлых, так и в темных зонах кадров. Цилиндрический корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в условиях пыли и влаги. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °С позволяет использовать камеру в самых суровых климатических условиях. Встроенный микрофон обеспечивает запись не только видео, но и аудио, расширяя возможности контроля территории. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ предоставляет достаточное пространство для длительного хранения видеозаписей. Порт RJ-45 позволяет легко интегрировать камеру в существующие сети. Инфракрасная подсветка с эффективностью до 40 метров обеспечивает четкое изображение в ночное время, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Видеокамера HIKVISION сочетает в себе прогрессивные технологии и надежность, что делает ее идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего объекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...