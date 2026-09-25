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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728573
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
495

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1

Видеокамера Tiandy – это надежное и высокотехнологичное устройство для видеонаблюдения, разработанное специально для эксплуатации в уличных условиях. Эта купольная камера с элегантным белым корпусом не только стильная, но и функциональная. Устройство поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей и оснащено 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение. Благодаря наличию ИК подсветки и функции день/ночь, камера гарантирует превосходное качество съёмки в любых условиях освещения — от яркого дневного света до полной темноты. Видеокамера Tiandy может похвастаться высокой степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к воздействию пыли, влаги и экстремальных погодных условий, включая температуры от -30 до +60 °С. Это позволяет использовать её в различных климатических зонах и условиях. Устройство поддерживает питание по технологии Power over Ethernet (PoE), что значительно упрощает монтаж и сокращает количество проводов. Для удобства подключения предусмотрен порт RJ-45, а дополнительную гибкость в установке обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi. Кроме того, камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, что позволяет расширить возможности наблюдения. Цифровой WDR обеспечивает компенсацию перепадов освещенности, улучшая качество изображения в сложных световых условиях. С весом всего 0,45 кг, камера Tiandy легко устанавливается на любой поверхности, обеспечивая надежную защиту и постоянный контроль над обстановкой. Главное, её высокие технологические характеристики и надёжность делают её идеальным выбором для обеспечения безопасности на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy – это надежное и высокотехнологичное устройство для видеонаблюдения, разработанное специально для эксплуатации в уличных условиях. Эта купольная камера с элегантным белым корпусом не только стильная, но и функциональная. Устройство поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей и оснащено 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение. Благодаря наличию ИК подсветки и функции день/ночь, камера гарантирует превосходное качество съёмки в любых условиях освещения — от яркого дневного света до полной темноты. Видеокамера Tiandy может похвастаться высокой степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к воздействию пыли, влаги и экстремальных погодных условий, включая температуры от -30 до +60 °С. Это позволяет использовать её в различных климатических зонах и условиях. Устройство поддерживает питание по технологии Power over Ethernet (PoE), что значительно упрощает монтаж и сокращает количество проводов. Для удобства подключения предусмотрен порт RJ-45, а дополнительную гибкость в установке обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi. Кроме того, камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, что позволяет расширить возможности наблюдения. Цифровой WDR обеспечивает компенсацию перепадов освещенности, улучшая качество изображения в сложных световых условиях. С весом всего 0,45 кг, камера Tiandy легко устанавливается на любой поверхности, обеспечивая надежную защиту и постоянный контроль над обстановкой. Главное, её высокие технологические характеристики и надёжность делают её идеальным выбором для обеспечения безопасности на улице.
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