Видеокамера Tiandy TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2
Купольная IP-камера из Super Lite Series Tiandy с объективом 4 МП с углом обзора 103,4° и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.002 Люкс. Корпус металл + макролон. Может использоваться в разных погодных условиях и при любом уровне освещенности. Устройство сконструировано на базе CMOS матрицы, с встроенной функцией расширенного динамического диапазона. Такие характеристики позволяют получать четкое изображение даже в условиях разной контрастности элементов — и при ярком освещении, и при сильном затемнении. Это хорошее решение для фиксации событий на территории частного земельного участка, на придомовой территории жилого комплекса или для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.Камера фиксирует события в ночное время, изображение цветное. Благодаря ИК-подсветке при низкой освещенности можно контролировать территорию на расстоянии до 30 метров. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.
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