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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728447
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
670

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм

Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы. Эта модель отличается корпусом черного цвета цилиндрической формы и обладает степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к пыли и влаге, подходящей для установки в различных погодных условиях с рабочей температурой от -30 до +60 °C. С уличной камерой HIKVISION вы получите четкое изображение благодаря матрице 4 МПикс. и разрешению 2592x1520 пикселей. Камера оснащена цифровым WDR, что обеспечивает высокое качество изображения при сложных условиях освещения. Функция "день/ночь" позволяет вести наблюдение в любых условиях освещенности, переходя в ночной режим при низком уровне света. Камера поддерживает карты памяти microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большой объем видеозаписей локально. Поддержка питания по технологии PoE (Power over Ethernet) и наличие порта RJ-45 обеспечивают простоту подключения к сети без необходимости в дополнительной электропроводке. Эта видеокамера от бренда HikVision является идеальным выбором для тех, кто ищет высокотехнологичное решение для защиты объектов, сочетающее качество, надежность и гибкость в установке и использовании.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы. Эта модель отличается корпусом черного цвета цилиндрической формы и обладает степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к пыли и влаге, подходящей для установки в различных погодных условиях с рабочей температурой от -30 до +60 °C. С уличной камерой HIKVISION вы получите четкое изображение благодаря матрице 4 МПикс. и разрешению 2592x1520 пикселей. Камера оснащена цифровым WDR, что обеспечивает высокое качество изображения при сложных условиях освещения. Функция "день/ночь" позволяет вести наблюдение в любых условиях освещенности, переходя в ночной режим при низком уровне света. Камера поддерживает карты памяти microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большой объем видеозаписей локально. Поддержка питания по технологии PoE (Power over Ethernet) и наличие порта RJ-45 обеспечивают простоту подключения к сети без необходимости в дополнительной электропроводке. Эта видеокамера от бренда HikVision является идеальным выбором для тех, кто ищет высокотехнологичное решение для защиты объектов, сочетающее качество, надежность и гибкость в установке и использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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