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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728249
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
380

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28

Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее передовые технологии и высокую производительность. Эта цилиндрическая камера с элегантным белым корпусом оснащена современной 6-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать высокодетализированное изображение в любых условиях. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК-подсветкой, что обеспечивает четкую видимость даже в полной темноте. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) позволяет эффективно справляться с условиями сложного освещения, обеспечивая отличное качество изображения при резких перепадах световых уровней. С защитой IP67, камера устойчива к пыли и влагозащищена, что делает ее идеальной для использования в различных погодных условиях. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °C обеспечивает надежную работу устройства в самых суровых климатических условиях. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, добавляя тем самым дополнительный уровень безопасности. Порт RJ-45 обеспечивает легкость подключения к сети и интеграции в существующую систему видеонаблюдения. Эта легкая и функциональная видеокамера весом всего 0,3 кг станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного мониторинга без компромиссов по качеству и функциональности. Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и долговечность устройства.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее передовые технологии и высокую производительность. Эта цилиндрическая камера с элегантным белым корпусом оснащена современной 6-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать высокодетализированное изображение в любых условиях. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК-подсветкой, что обеспечивает четкую видимость даже в полной темноте. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) позволяет эффективно справляться с условиями сложного освещения, обеспечивая отличное качество изображения при резких перепадах световых уровней. С защитой IP67, камера устойчива к пыли и влагозащищена, что делает ее идеальной для использования в различных погодных условиях. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °C обеспечивает надежную работу устройства в самых суровых климатических условиях. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, добавляя тем самым дополнительный уровень безопасности. Порт RJ-45 обеспечивает легкость подключения к сети и интеграции в существующую систему видеонаблюдения. Эта легкая и функциональная видеокамера весом всего 0,3 кг станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного мониторинга без компромиссов по качеству и функциональности. Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и долговечность устройства.
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