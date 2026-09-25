Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее передовые технологии и высокую производительность. Эта цилиндрическая камера с элегантным белым корпусом оснащена современной 6-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать высокодетализированное изображение в любых условиях. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК-подсветкой, что обеспечивает четкую видимость даже в полной темноте. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) позволяет эффективно справляться с условиями сложного освещения, обеспечивая отличное качество изображения при резких перепадах световых уровней. С защитой IP67, камера устойчива к пыли и влагозащищена, что делает ее идеальной для использования в различных погодных условиях. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °C обеспечивает надежную работу устройства в самых суровых климатических условиях. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, добавляя тем самым дополнительный уровень безопасности. Порт RJ-45 обеспечивает легкость подключения к сети и интеграции в существующую систему видеонаблюдения. Эта легкая и функциональная видеокамера весом всего 0,3 кг станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного мониторинга без компромиссов по качеству и функциональности. Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и долговечность устройства.
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