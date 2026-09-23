Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
Цилиндрическая проводная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-2I (2.8 мм) подходит для уличного монтажа. Оборудование работает безотказно на морозе -30°C или при нагреве до +60°C. Технология антисаботажа оповестит вас о налипшей на объектив грязи или прочей причине расфокусировки. А система снижения мерцания Anti-Flicker улучшит видимость в ночном режиме. Прибор Hikvision DS-2CD2T83G2-2I (2.8 мм) оснащен датчиками пересечения линий и движения с технологией AcuSense, детектором лиц, системой Heartbeat и большим набором настроек. Благодаря матрице 8 Мп камера снимает цветное детальное видео с разрешением 3840x2160 dpi. Имеется возможность управления со смартфона.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 900 руб.2725 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитУличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIG...
-
В наличииЦена 11 300 руб.2825 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 24 290 руб.6073 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2....
-
В наличииЦена 31 820 руб.7955 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 660 руб.11165 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)