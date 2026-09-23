Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 440 руб.
В наличии
Код товара: 507566
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
800
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
IP-камера DS-2CD2H43G2-IZS является 4 Мп купольной IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
IP-камера DS-2CD2H43G2-IZS является 4 Мп купольной IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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