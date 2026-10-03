Веб-камера ACD-Vision UC600 Black Edition CMOS черный (ACD-DS-UC600 BE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера ACD-Vision UC600 Black Edition CMOS черный (ACD-DS-UC600 BE)
Камера UC600 Black Edition предоставляет пользователю идеальную связь и премиальный дизайн. Она позволяет общаться с собеседником с поддержкой видео Full HD, а также снимать видео и делать фотографии с разрешением вплоть до Quad HD. Автоматическая фокусировка плюс автобаланс белого и насыщенности делают фотоснимки и видео по-настоящему классными. Высокая чувствительность сенсора позволит картинке оставаться детализированной и плавной даже при недостаточном уровне освещения. Встроенный стерео микрофон, с системой автоматического шумоподавления, передает звук студийного качества на расстоянии до 5м. ACD-Vision поддерживает стандарт сжатия H.264 и технологию UVC 1.5, что позволяет устойчиво общаться даже на слабом интернет-соединении. Компактность, съемный кабель и складная конструкция делают её идеальной для путешествий. Камера оборудована универсальным креплением для надежного размещения на мониторе, ноутбуке, письменном столе или штативе. Также в комплекте есть съемная шторка на объектив. Её использование исключают несанкционированную видеосъемку даже вирусными программами. Благодаря технологии Plug&Play нет необходимости загружать и устанавливать сложное программное обеспечение или драйвера.
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