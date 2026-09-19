Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359389
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
200
Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый
FE-IPC-DP2e-30p купольная, универсальная IP видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.9 F23 CMOS с сенсором разрешением 1920х1080*25/30к/с, Smart IR, DNR, DWDR, Smart IR, DWDR, Н.264/H.265, SMART функции, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS, DC12V, POE IEEE 802.3af, Материал корпуса: пластик.
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
FE-IPC-DP2e-30p купольная, универсальная IP видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.9 F23 CMOS с сенсором разрешением 1920х1080*25/30к/с, Smart IR, DNR, DWDR, Smart IR, DWDR, Н.264/H.265, SMART функции, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS, DC12V, POE IEEE 802.3af, Материал корпуса: пластик.
Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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