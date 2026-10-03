Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631506
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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
50
Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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