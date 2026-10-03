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Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0

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Видеокамера IP Uniview 1/2.7&quot; 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото 1
Видеокамера IP Uniview 1/2.7&quot; 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото 2
Видеокамера IP Uniview 1/2.7&quot; 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Uniview 1/2.7&quot; 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото 1
  • Видеокамера IP Uniview 1/2.7&quot; 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото 2
  • Видеокамера IP Uniview 1/2.7&quot; 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631506
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Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
50

Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Uniview 1/2.7" 4 Мп IPC2124SS-ADF40KM-I0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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