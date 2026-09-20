Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 3.6-3.6мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 3.6-3.6мм
TR-D3121IR2 v6 (3.6 мм) укомплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм, углом обзора по горизонтали 82°, вертикали — 44°, апертурой F/1.8. Оснащена сетевым портом RJ-45, слотом для microSD емкостью до 128 Гбайт, разъемом питания. Питание — DC 12 В, PoE. Максимальная потребляемая мощность — 3.9 Вт. Размер — ?116.1?90.9 мм. Вес — 450 г. 2 Мп (1920?1080) IP-камера TRASSIR TR-D3121IR2 v6 (3.6 мм) разработана с учетом условий круглосуточной круглогодичной уличной эксплуатации в местах непосредственного доступа под воздействием осадков: металлический корпус защищен от механических воздействий по коду IK10, от влаги и пыли — по стандарту IP66, рабочие температуры — –40 °C… +60 °C, грозозащита — TVS 4000 V (подавитель высокоимпульсных и высоковольтных напряжений), дальность действия интегрированной подсветки — 25 м.
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