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Видеокамера IP Trassir TR-D8121IR2 2.8мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D8121IR2 2.8мм белый

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Видеокамера IP Trassir TR-D8121IR2 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359386
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
30

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D8121IR2 2.8мм белый

TRASSIR TR-D8121IR2W – белая купольная камера, предназначенная для внутреннего использования. Модель отличается хорошим качеством съемки. Видео записывается в разрешении 1920?1080 пикселей, картинка получается яркая и насыщенная. Благодаря функции HDR от изображения можно добиться высокой четкости. Камера подключается к интернету по беспроводному Wi-Fi или кабелем при помощи разъема RJ-45. В обоих случаях скорость передачи данных находится на высоте и видео не подтормаживает. Для съемки в темноте у TRASSIR TR-D8121IR2W есть ИК-подсветка, он обеспечивает высокое качество записи на расстоянии не более 20 м.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D8121IR2 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
TRASSIR TR-D8121IR2W – белая купольная камера, предназначенная для внутреннего использования. Модель отличается хорошим качеством съемки. Видео записывается в разрешении 1920?1080 пикселей, картинка получается яркая и насыщенная. Благодаря функции HDR от изображения можно добиться высокой четкости. Камера подключается к интернету по беспроводному Wi-Fi или кабелем при помощи разъема RJ-45. В обоих случаях скорость передачи данных находится на высоте и видео не подтормаживает. Для съемки в темноте у TRASSIR TR-D8121IR2W есть ИК-подсветка, он обеспечивает высокое качество записи на расстоянии не более 20 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Trassir TR-D8121IR2 2.8мм белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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