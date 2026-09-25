Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Уличная видеокамера HiWatch в эффектном белом купольном корпусе — профессиональное решение для круглосуточного наблюдения. Она устойчива к экстремальным температурам от -30 до +60 °С, не боится пыли и влаги благодаря степени защиты IP67 и отлично работает даже в сильный ливень или снег. Высокое разрешение 2 МПикс. (1920x1080) передаёт чёткую картинку: под контролем остаются и детали, и общая обстановка. С функцией день/ночь камера не теряет бдительности даже в кромешной темноте: ИК-подсветка «видит» до 30 метров вперёд. Для сложного освещения предусмотрена цифровая технология WDR — картинка остаётся информативной даже при сложном контрасте света и тени. Поддержка microSD-карт до 256 ГБ даёт гибкость хранения: все ролики всегда под рукой без необходимости подключать отдельный видеорегистратор. Питание PoE и порт RJ-45 упрощают монтаж и подключение — достаточно одного кабеля для передачи и данных, и питания, чтобы быстро установить систему на объекте.
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