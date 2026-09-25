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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727849
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

Уличная видеокамера HiWatch в эффектном белом купольном корпусе — профессиональное решение для круглосуточного наблюдения. Она устойчива к экстремальным температурам от -30 до +60 °С, не боится пыли и влаги благодаря степени защиты IP67 и отлично работает даже в сильный ливень или снег. Высокое разрешение 2 МПикс. (1920x1080) передаёт чёткую картинку: под контролем остаются и детали, и общая обстановка. С функцией день/ночь камера не теряет бдительности даже в кромешной темноте: ИК-подсветка «видит» до 30 метров вперёд. Для сложного освещения предусмотрена цифровая технология WDR — картинка остаётся информативной даже при сложном контрасте света и тени. Поддержка microSD-карт до 256 ГБ даёт гибкость хранения: все ролики всегда под рукой без необходимости подключать отдельный видеорегистратор. Питание PoE и порт RJ-45 упрощают монтаж и подключение — достаточно одного кабеля для передачи и данных, и питания, чтобы быстро установить систему на объекте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HiWatch в эффектном белом купольном корпусе — профессиональное решение для круглосуточного наблюдения. Она устойчива к экстремальным температурам от -30 до +60 °С, не боится пыли и влаги благодаря степени защиты IP67 и отлично работает даже в сильный ливень или снег. Высокое разрешение 2 МПикс. (1920x1080) передаёт чёткую картинку: под контролем остаются и детали, и общая обстановка. С функцией день/ночь камера не теряет бдительности даже в кромешной темноте: ИК-подсветка «видит» до 30 метров вперёд. Для сложного освещения предусмотрена цифровая технология WDR — картинка остаётся информативной даже при сложном контрасте света и тени. Поддержка microSD-карт до 256 ГБ даёт гибкость хранения: все ролики всегда под рукой без необходимости подключать отдельный видеорегистратор. Питание PoE и порт RJ-45 упрощают монтаж и подключение — достаточно одного кабеля для передачи и данных, и питания, чтобы быстро установить систему на объекте.
Самовывоз
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Отзывы


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