Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697854
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
350
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
Купольная IP-камера для помещения SuperLite-серии Tiandy разрешение 2 Мп с углом обзора 104.9° со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 30 метров и LED до 15м. Корпус камеры выполнен из макролона. Работает в температурном режиме от -40? до 60?. Питание 12В и по PoE. Степень защиты IP66.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Купольная IP-камера для помещения SuperLite-серии Tiandy разрешение 2 Мп с углом обзора 104.9° со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 30 метров и LED до 15м. Корпус камеры выполнен из макролона. Работает в температурном режиме от -40? до 60?. Питание 12В и по PoE. Степень защиты IP66.
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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