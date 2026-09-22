Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm)
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения. Этот прибор предлагает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей, что достигается благодаря установленной матрице на 2 МПикс. Белый цилиндрический корпус камеры обеспечивает ее стильный внешний вид и защиту от неблагоприятных погодных условий. Одна из ключевых особенностей камеры — степень защиты IP67, позволяющая использовать устройство даже в самых суровых климатических условиях. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C гарантирует стабильную работу в любую погоду. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки обеспечивает качественное видеонаблюдение в любое время суток. Камера поддерживает запись на карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы данных без необходимости использовать внешние устройства хранения. Порт RJ-45 обеспечивает удобное подключение к сети для передачи данных и управления камерой. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) расширяет возможности камеры в условиях сложного освещения, делая изображение четким и детализированным даже при перепадах яркости и контрастности. Эта видеокамера от бренда HikVision — идеальное решение для круглосуточного мониторинга, обеспечения безопасности и контроля различных объектов, удовлетворяющее современные требования к надежности и функциональности.
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