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Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm)

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Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 1
Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 2
Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 3
Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 4
Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 5
Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 1
  • Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 2
  • Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 3
  • Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 4
  • Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 5
  • Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731725
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm)
9 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm)

Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения. Этот прибор предлагает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей, что достигается благодаря установленной матрице на 2 МПикс. Белый цилиндрический корпус камеры обеспечивает ее стильный внешний вид и защиту от неблагоприятных погодных условий. Одна из ключевых особенностей камеры — степень защиты IP67, позволяющая использовать устройство даже в самых суровых климатических условиях. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C гарантирует стабильную работу в любую погоду. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки обеспечивает качественное видеонаблюдение в любое время суток. Камера поддерживает запись на карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы данных без необходимости использовать внешние устройства хранения. Порт RJ-45 обеспечивает удобное подключение к сети для передачи данных и управления камерой. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) расширяет возможности камеры в условиях сложного освещения, делая изображение четким и детализированным даже при перепадах яркости и контрастности. Эта видеокамера от бренда HikVision — идеальное решение для круглосуточного мониторинга, обеспечения безопасности и контроля различных объектов, удовлетворяющее современные требования к надежности и функциональности.

Отзывы о товаре Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения. Этот прибор предлагает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей, что достигается благодаря установленной матрице на 2 МПикс. Белый цилиндрический корпус камеры обеспечивает ее стильный внешний вид и защиту от неблагоприятных погодных условий. Одна из ключевых особенностей камеры — степень защиты IP67, позволяющая использовать устройство даже в самых суровых климатических условиях. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C гарантирует стабильную работу в любую погоду. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки обеспечивает качественное видеонаблюдение в любое время суток. Камера поддерживает запись на карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы данных без необходимости использовать внешние устройства хранения. Порт RJ-45 обеспечивает удобное подключение к сети для передачи данных и управления камерой. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) расширяет возможности камеры в условиях сложного освещения, делая изображение четким и детализированным даже при перепадах яркости и контрастности. Эта видеокамера от бренда HikVision — идеальное решение для круглосуточного мониторинга, обеспечения безопасности и контроля различных объектов, удовлетворяющее современные требования к надежности и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(2.8mm) - по цене 9110 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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