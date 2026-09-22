Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)
Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая надежную и качественную съемку в любых условиях. Основываясь на матрице с разрешением 2 МПикс., камера гарантирует четкое и детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей. Оснащена встроенным микрофоном для записи аудио, что позволяет расширить возможности мониторинга. Корпус камеру выполнен в стильном белом цвете и имеет купольный дизайн, что обеспечивает высокую степень защиты IP67 от пыли и влаги, позволяя использовать ее в самых суровых погодных условиях. Камера функционирует при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для установки на улице. HIKVISION оснащена ИК-подсветкой, обеспечивающей видимость до 30 метров в темноте, и поддерживает технологию аппаратного WDR для эффективной работы при сильных перепадах освещенности. Поддержка PoE значительно упрощает процесс установки, позволяя питать устройство и передавать видеоданные по одному сетевому кабелю. Для удобства хранения данных предусмотрен слот для карты памяти объемом до 128 ГБ, что дают возможность локальной записи. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Бренд HikVision известен своей надежностью и инновациями в области безопасности, и эта камера не является исключением, предоставляя высококачественное наблюдение и контроль в режиме реального времени.
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