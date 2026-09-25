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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728551
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
250

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное и функциональное решение для вашего домашнего или офисного видеонаблюдения. Белый корпус камеры придаёт устройству современный и стильный вид, идеально вписываясь в интерьер любых помещений. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря аппаратному WDR, камера способна справляться со сложными условиями, где имеются резкие перепады света, сохраняя высокое качество видео. Функция день/ночь и встроенная ИК подсветка позволяют камере эффективно работать в условиях низкой освещенности или даже в полной темноте, обеспечивая круглосуточный видеоконтроль. Камера поддерживает подключение к Wi-Fi сети, что упрощает ее установку и позволяет избежать необходимости прокладки дополнительных кабелей. Наличие порта RJ-45 обеспечивает возможность проводного подключения к сети, если это необходимо. Встроенный микрофон позволяет записи звукового сопровождения, что значительно расширяет возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD до 128 ГБ предоставляет достаточно места для хранения записей, что особенно удобно при отсутствии постоянной связи с облачными сервисами. Камера рассчитана на эксплуатацию в диапазоне температур от -10 до +40 °С, что делает ее надежным выбором для использования в различных климатических условиях внутри помещений. Бренд HiWatch славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, и данная модель камеры видеонаблюдения не является исключением, предлагая пользователям полное удовлетворение потребности в безопасности и мониторинге.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное и функциональное решение для вашего домашнего или офисного видеонаблюдения. Белый корпус камеры придаёт устройству современный и стильный вид, идеально вписываясь в интерьер любых помещений. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря аппаратному WDR, камера способна справляться со сложными условиями, где имеются резкие перепады света, сохраняя высокое качество видео. Функция день/ночь и встроенная ИК подсветка позволяют камере эффективно работать в условиях низкой освещенности или даже в полной темноте, обеспечивая круглосуточный видеоконтроль. Камера поддерживает подключение к Wi-Fi сети, что упрощает ее установку и позволяет избежать необходимости прокладки дополнительных кабелей. Наличие порта RJ-45 обеспечивает возможность проводного подключения к сети, если это необходимо. Встроенный микрофон позволяет записи звукового сопровождения, что значительно расширяет возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD до 128 ГБ предоставляет достаточно места для хранения записей, что особенно удобно при отсутствии постоянной связи с облачными сервисами. Камера рассчитана на эксплуатацию в диапазоне температур от -10 до +40 °С, что делает ее надежным выбором для использования в различных климатических условиях внутри помещений. Бренд HiWatch славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, и данная модель камеры видеонаблюдения не является исключением, предлагая пользователям полное удовлетворение потребности в безопасности и мониторинге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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