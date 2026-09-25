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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728407
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
750

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm)

IP-камера Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D) (2.8 mm) – уличная цилиндрическая модель с EXIR-подсветкой до 40 м и технологией AcuSense. В основе ее функционирования лежит матрица CMOS Progressive Scan. К особым функциям модели относятся обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, классификация «человек/ТС». Видео может сниматься цветным и черно-белым, а также сопровождаться аудиозаписью за счет встроенного микрофона. Запись Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D) может вести на карту памяти или сервер. Корпус устройства выполнен из металла.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D) (2.8 mm) – уличная цилиндрическая модель с EXIR-подсветкой до 40 м и технологией AcuSense. В основе ее функционирования лежит матрица CMOS Progressive Scan. К особым функциям модели относятся обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, классификация «человек/ТС». Видео может сниматься цветным и черно-белым, а также сопровождаться аудиозаписью за счет встроенного микрофона. Запись Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D) может вести на карту памяти или сервер. Корпус устройства выполнен из металла.
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